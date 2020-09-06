أمطار رعدية.. رياح قوية وتطاير للرمال على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة مع رياح قوية وتطاير للرمال على الولايات الجنوبية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط أمطار سيخص ولايتي بشار وتندوف.

كما أن الأمطار ستتعدى كميتها 15ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاّ.

وحذذرت ذات المصالح في تنبيه ثاني، من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 50 كلم/سا مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

وستخص الرياح ولاية تمنراست بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد.