أمطار رعدية.. رياح قوية وزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية في العديد من ولايات الوطن.

أما الولايات المعنية بالرياح والزوابع الرملية، فهي كل من الوادي، تقرت، غرداية، البيض، بشار، المنيعة، تيميمون. إضافة إلى بني عباس، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، أدرار، تمنراست، إن صالح، جانت، ايليزي.

وفيما يخص، الأمطار الرعدية، فهي كل من النعامة، البيض، تيميميون، بني عباس، أدرار، بشار.

طقس مضطرب منذ أمس السبت

كما شهدت 12 ولاية، أمس السبت، تساقط أمطار رعدية، في كل من الولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت. تيارت، البيض، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، البليدة وبشار.

وحسب ذات التنبيه، الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت إلى غاية غاية منتصف الليل.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد كشفت عن تغير الوضعية الجوية بداية من الجمعة على المناطق الداخلية للوطن وبعض الولايات الساحلية بسبب قدوم اضطراب جوي. مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الولايات الأخرى.

كما عرفت أمسية الجمعة إضطراب جوي من متوسط إلى ضعيف النشاط. محمل بأمطار تكون في البداية على الولايات الغربية. على غرار سيدي بلعباس، سعيدة المشرية، تيارت، بوسعادة. والأغواط. لتنتقل إلى الولايات الوسطى، يوم السبت على غرار العاصمة، البليدة، الشلف. أين ستتراوح كميتها من 10 إلى 15 ملم محليا.