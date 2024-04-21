أمطار رعدية.. رياح قوية وزوابع رملية عبر 12 ولاية

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية واستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال على عدة ولايات من الوطن اليوم الأحد.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، سيتم تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تيموشنت

كما أفاد تنبيه آخر باستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. وهذا على كل من ولايات بشار، بني عباس، تيميمون، الوادي، المغير، تقرت، ورقلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور