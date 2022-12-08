أمطار رعدية.. رياح وزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية ورياح قوية، وزوابع رملية. وهذا بداية من منتصف النهار، إلى غاية الثالثة من فجر الجمعة.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار والرياح والزوابع الرملية، هي كل من بني عباس، البيض. إضافة إلى النعامة، بشار.

وستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية. محمّل بأمطار رعدية وتراجع حاد في درجات الحرارة بداية من مساء الجمعة. كما ستكون أكثر غزارة واعتبار يوم السبت وستخص أيضا شمال الصحراء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي العالمي تبيّن، قدوم إضطراب جوي يخص أولا المناطق الغربية، على غرار ولايات وهران، مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، الشلف، سعيدة، وتلمسان.

كما ستنتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى ليلة الجمعة وفي صبيحة يوم السبت إلى الولايات الشرقية. حيث ستكون غزيرة وأكثر اعتبارا على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، المدية، الشلف. بالإضافة كذلك إلى ولايات مستغانم، معسكر، سيدي بلعباس، الاغواط، تيارت، الجلفة، بسكرة، باتنة، الوادي، وتقرت، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، تبسة، باتنة، حيث ستتعدى كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم وستستمر في التساقط الأسبوع المقبل.

كما ستشهد، المناطق الشمالية للوطن هي الأخرى اضطراب جوي،متمثل في تساقط أمطار رعدية غزيرة، تتعدى 30 ملم محليا. للوطن حسب التةوقعات طويلة المدى بداية من يوم غد إلى غاية السبت.