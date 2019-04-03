أمطار رعدية.. رياح وزوابع رملية على هذه المناطق

ستشهد بعض الولايات الداخلية والجنوبية أمطارا غزيرة ورياحا قوية تؤدي إلى تطاير الرمال اليوم الأربعاء.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الأمطار الرعدية ستخص ولايتي باتنة والمسيلة من الساعة الـ 11 صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

بالأإضافة إلى الولايات الجنوبية على غرار ولاية أدرار التي ستكون على موعد مع رياح وأمطار رعدية وزوابع رملية من الثانية ظهرا إلى غاية فجر غد الخميس.

أما ولاية تندوف فالأمطار ستخصها من الثانية زوالا إلى منتاصف غد الخميس أما الرياح والزوابع الرملية فمن الثانية زوالا إلى منتصف الليل.

في حين ولاية بشار ستكون على موعد مع الرياح والزوابع الرملية من الثانية زوالا إلى غاية منتصف الليل.