أمطار رعدية..رياح وزوابع رملية غدا الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة و رياح قوية، إضافة إلى زوابع رملية على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الجمعة.

وافادت المصلحة ذاتها، أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية هي كل من ورقلة، إليزي، عين صالح، المنيعة، تيميمون، غرداية، الأغواط. البيض، النعامة، بني عباس، بشار، تندوف، أدرار.

أما الرياح القوية فهي تخص كل من الطارف، عنابة، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، عين صالح، أدرار، جانت.

كما ستشهد كل من ولايات تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار، عين صالح، أدرار، جانت، هبوب زوابع رملية كثيفة.

