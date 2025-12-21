أمطار رعدية عبر عدة ولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية وعتبرة محليا على ولايات الجزائر، سيدي بلعباس، سوق أهراس. تيبازة، الوادي، تيسمسيلت.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، الأغواط، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة.

كما ستشهد ولايات مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران والبليدة، تساقط أمطار رعدية.

