أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، بشار، البيض، سعيدة، تيارت والأغواط، ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم، وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء

وأفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم اليوم إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء. وهذا على ولايات عين الدفلى، الجلفة، بومرداس، المسيلة، أولاد جلال، قالمة. ميلة، برج بوعريريج، أم البواقي، سوق أهراس، خنشلة، تبسة وغرداية.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم ويستمر إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه هي المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة. عنابة، الطارف، قسنطينة، سطيف، باتنة، بسكرة، الوادي والمغير.

