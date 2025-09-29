أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم الإثنين على عدة ولايات من الوطن.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

وهذا على ولايات تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الجلفة، الأغواط و بشار.

كما تتوقّع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي وهران، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة والمدية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور