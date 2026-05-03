أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم، وهذا على ولايات تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، البويرة، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان.

