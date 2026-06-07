أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على ولايات سيدي بلعباس، سوق أهراس، تلمسان، إن قزام، الأغواط. بالإضافة إلى برج بوعريرج، بجاية، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي. كذلك ولايات تبسة، قالمة، إن صالح، تيزي وزو، باتنة، سطيف، جانت، الجلفة، إليزي، تلمسان، قسنطينة. البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة والبويرة.

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