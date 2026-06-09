أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي: الأغواط، تيارت، الجلفة، المدية، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، باتنة، إليزي ،جانت وتمنراست.

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