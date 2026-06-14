أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا عبر عدة ولايات نهار اليوم الأحد.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا اليوم على ولايات الجزائر، سيدي بلعباس. بالإضافة إلى سوق أهراس، تيبازة، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، برج روعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، بني عباس، المسيلة. كذلك ولايات ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، الجلفة، اليزي، تلمسان.

كما ستشهد ولايات قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة. النعامة، بومرداس، البويرة، معسكرة، أولاد جلال، البليدة وبشار تساقط أمطار رعدية.

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