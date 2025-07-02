أمطار رعدية عبر هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي قالمة، سوق، أهراس، تبسة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، بجاية، سطيف، باتنة. بسكرة، تيزي وزو، البويرة، المدية، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال، المغير، برج باجي مختار و إن قزام.

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