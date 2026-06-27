أمطار رعدية عبر هذه الولايات بداية من منتصف النهار

تتوقع مصالح الأرصاد الأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من الوطن.

وفي تنبيه لها أكدت مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تبسة، الوادي، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، سطيف، برج بوعريريج. بالإضافة إلى المسيلة، البويرة، المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، سعيدة، البيض، سيدي بلعباس. كذلك ولايات تلمسان، النعامة، بشار ، بني عباس، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست وان قزام.

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