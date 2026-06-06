أمطار رعدية عبر هذه الولايات غدا الأحد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا،عبر عدة ولايات من الوطن، غدا الأحد.

وأفاد تنبيه من الستتوى الأول باللون الأصفر للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار يوم غد الأحد لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، البيض، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، الأغواط، البويرة، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، أولاد جلال، المغير، تقرت، غرداية، المنيعة، ورقلة، ان صالح، تمنراست وبرج باجي مختار.

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