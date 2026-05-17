أمطار رعدية عبر هذه الولايات غدا الاثنين

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الاثنين.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، ستشهد ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج. باتنة وأم البواقي، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا.

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار معتبرة محليا اليوم على ولايات سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة، خنشلة وبسكرة.

