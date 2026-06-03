أمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، نهار اليوم الأربعاء، على بعض الولايات من جنوب البلاد.

وحذّر تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم على ولايات ان قزام، تمنراست وجانت.

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