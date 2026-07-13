أمطار رعدية عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معابرة محليا عبر عدة ولايات من جنوب البلاد نهار اليوم الاثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات تمنراست، برج باجي مختار وان قزام تساقط أمطار رعدية معتبرة. بداية من الساعة 15/00 من بعد زوال اليوم وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

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