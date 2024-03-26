أمطار رعدية عبر هذه الولايات
بقلم عايدة.ع
حذّر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً، على عدة ولايات من الوطن.
وحسب المصدر نفسه، تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية منتصف الليل.
والولايات المعنية هي: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة و قالمة.
كما ستشهد كل من ولايات الشلف ، مستغانم ، وهران وتيارت، تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف الليل.
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