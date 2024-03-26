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أمطار رعدية عبر هذه الولايات

بقلم عايدة.ع
أمطار رعدية عبر هذه الولايات
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حذّر تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب المصدر نفسه، تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، سكيكدة و قالمة.

كما ستشهد كل من ولايات الشلف ، مستغانم ، وهران وتيارت، تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف الليل.

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