أمطار رعدية عبر 11 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، علدى عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم السبت ويستمر إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، الأغواط، البيض، تمنراست وإن قزام.

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