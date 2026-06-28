أمطار رعدية عبر 12 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا نهار اليوم الأحد عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار وبني عباس.

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