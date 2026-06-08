أمطار رعدية عبر 13 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، عبر عدة ولايات من شرق وجنوب البلاد نهار اليوم الاثنين.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، بداية من الساعة 15:00 من زوال اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: سطيف، ميلة، باتنة، أم البواقي، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، ورقلة، اليزي، جانت، تمنراست، إن قزام و برج باجي مختار

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