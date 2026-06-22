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أخبار الجزائر

أمطار رعدية عبر 13 ولاية بداية من زوال اليوم

بقلم عايدة.ع
أمطار رعدية عبر 13 ولاية بداية من زوال اليوم
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أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من زوال اليوم الاثنين عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب المصدر نفسه، تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 03:00 من يوم الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط. تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، برج باجي مختار وإن قزام.

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