أمطار رعدية عبر 13 ولاية بداية من زوال اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من زوال اليوم الاثنين عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب المصدر نفسه، تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 من بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 03:00 من يوم الثلاثاء.

وبخصوص الولايات المعنية فهي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط. تيسمسيلت، المدية، الجلفة، المسيلة، برج باجي مختار وإن قزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور