أمطار رعدية عبر 16 ولاية اليوم

ستشهد اليوم الولايات الشمالية للوطن خاصة الداخلية أمطارا تكون أحيانا رعدية، مع رياح وتطاير للرمال على ولايتي أدرار وغرداية.

وحسب خريطة اليقظة للأرصاد الجوية الجزائرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 12.00 وإلى غاية منتصف الليل.

ويتعلق الأمر بولايات، تلمسان، عين تيموشنت، تيزي وزو، البويرة، المدية، برج بوعريريج، بجاية، سطيف وجيجل.

بالإضافة إلى ولايات، سكيكدة، أم البواقي، ميلة،قسنطينة، الوادي، ورقلة.

من جهتها حذرت مصالح الأرصاد الجوية حسب ذات الخريطة من هبوب رياح قوية بكل من ولايتي أدرار وغرداية.