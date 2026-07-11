أمطار رعدية عبر 20 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا نهار اليوم السبت، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم السبت لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية هي: تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة. سوق أهراس، تبسة، خنشلة، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت.

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