أمطار رعدية عبر 3 ولايات اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تسجيل تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا نهار اليوم الأحد، عبر عدة ولايات من جنوب البلاد.

وأفاد تنبيه بتسجيل تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا، بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

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