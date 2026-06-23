أمطار رعدية عبر 31 ولاية بداية من منتصف النهار

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي تبسة، سوق أهراس، قسنطينة، أم البواقي، قالمة، خنشلة، جيجل، ميلة. باتنة، بسكرة، بجاية، سطيف، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، اولاد جلال، المدية. الجلفة، غرداية، تيارت، تيسمسيلت، البيض، تلمسان، النعامة، بشار. بني عباس، تندوف، برج باجي مختار، تمنراست وان قزام.

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