أمطار رعدية عبر 6 ولايات داخلية اليوم

ستشهد الولايات الداخلية للوطن تساقط أمطار معتبرة بداية من اليوم والتي ستمتد إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء.

وحسب خريطة اليقظة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية التي وضعت تنبيها من المستوى الثاني خاص بتساقط أمطار معتبرة.

على ولاية النعامة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة مساء، في حين بولاية البيض بداية من منتصف نهار اليوم.

وإلى غاية السادسة من مساء اليوم، أما ولاية الأغواط من السادسة مساء إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء.

أما ولاية الجلفة فتساقط الأمطار سيكون بداية من السادسة مساءا إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء.

في حين ولاية المسيلة فتساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة ليلا إلى غاية صبيحة الغد الثلاثاء.

أما ولاية باتنة فتساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف الليل إلى غاية صبيحة الغد.

وحسب ذات الخريطة فقد وضعت تنبيها خاص بهبوب زوابع رملية بولاية إليزي نهار اليوم الاثنين.