أمطار رعدية على المناطق الجنوبية بداية من اليوم

أفادت الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية، بداية من الثالثة زوالا، وإلى غاية السادسة من صباح الجمعة.

وحسب ذات التنبيه، قد تصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 15 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من تمنراست وبرج باجي مختار.