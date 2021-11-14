أمطار رعدية على المناطق الجنوبية والداخلية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات الجنوبية والداخلية. كما أضافت المصلحة ذاتها، أن 7 ولايات من الوطن معنية بتساقط الأمطار الرعدية.

وأشار، تنبيه الديوان، إلى أن أمطار رعدية، ستشهدها المناطق الجنوبية، بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل. كما ذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل من أدرار، بشار بني عباس. اما المناطق الداخلية، فهي كل من ميلة، سطيف، قالمة، قسنطينة.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة أمس السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. وهذا بداية من الساعة الثامنة من مساء السبت لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد.

كما ذكر الديوان أن أمطار رعدية تخص كل من الولايات، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. إضافة إلى البليدة، المدية، بومرداس، البويرة، و تيزي وزو.

وفي نشرية خاصة أخرى، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا. وهذا بداية من الساعة الثالثة من صبيحة يوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم الإثنين.

وعن الولايات المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، و الطارف.

وفي وقت سابق، قدمت المكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، توضيحات حول الاضطرابات الجوية بالجزائر. كما أوضحت بن رقطة، أن هذه الوضعية الجوية، لم تشهدها البلاد منذ عدة سنوات.

وقالت المتحدثة في تصريح للنهار، إن أغلب المناطق الشمالية، خاصة الوسطى والغربية عرفت سلسلة من الاضطرابات الجوية منذ بداية نوفمبر. كما أضافت بن رقطة، أن هذه الاضطرابات كانت ضعيفة النشاط في الثاني وإلى غاية الرابع من نفس الشهر.

وأشارت المختصة إلى أن بعض المناطق خاصة الشمالية للوطن، عرفت تسلسل كثير جدا من الاضطرابات الجوية. حيث شهدت تساقط معتبر من الأمطار من الرابع من نوفمبر وامتدت إلى غاية يومنا هذا.

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