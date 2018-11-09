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أمطار رعدية على المناطق الشرقية اليوم الجمعة

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أمطار رعدية على المناطق الشرقية اليوم الجمعة
بقلم وافي مهاجري

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية من البلاد.

وأوضحت المصالح أن تساقط الأمطار سيكون إبتداء من اليوم الجمعة، في حدود الساعة السادسة مساء.

وسيستمر تساقط الامطار إلى غاية يوم غد السبت في حدود الساعة الثالثة صباحا.

وأضافت النشرية، أنّ الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

بالإضافة إلى شرق ولاية ميلة، وشمال تبسة.

كما اشارت مصالح الأرصاد الجوية أن كمية الأمطار المتوقعة تتعدى الـ 30 ملـم محليـاَ طيلة مدة التساقط.


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