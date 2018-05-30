د رجات الحرارة ستتراوح بين 20 إلى 24 درجة على المدن الساحلية

ضباب خفيف مع بعض السحب السفلى الكثيفة على المدن الساحلية

من المرتقب أن تشهد المدن الداخلية والهضاب العليا عودة الأمطار الرعدية، بعد غد الخميس، فيما ستعرف المناطق الشمالية الوسطى تشكل سحب عابرة، خلال الصباح، في حين ستتراوح درجات الحرارة بين 20 إلى 24 درجة على المدن الساحلية، وما بين 24 إلى 30 درجة على المدن الداخلية والهضاب العليا والأوراس.

أوضح بيان لمصلحة الأرصاد الجوية بأن المناطق الشمالية الغربية ستشهد، غدا الخميس، تشكل ضباب خفيف خلال الصباح، تليها أجواء صافية إلى قليلة السحب، كما تتشكل سحب ركامية على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا، في حين ستتشكل على المناطق الشمالية الشرقية سحب كثيفة عابرة مع بعض الأمطار الرعدية، ثم تتحسن الأجواء نسبيا بداية من بعد الظهيرة.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل سحب موسمية محلية قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار الرعدية، خلال الظهيرة، على أقصى الجنوب نحو الهڤار الطاسيلي وسط وشرق الصحراء، فيما ستكون الأجواء صافية عموما إلى مغشاة جزئيا، بباقي مناطق الصحراء، وستتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 46 بشمال الصحراء وأقصى الجنوب.

وبخصوص الوضعية الجوية المنتظرة اليوم، فالأجواء ستكون صافية عموما مع بعض السحب العابرة بالمناطق الشمالية الغربية، في حين ستتشكل سحب عابرة تكون كثيفة محلية مع بعض الأمطار.

أما المناطق الشمالية الشرقية فستعرف، اليوم، تشكل ضباب خفيف مع بعض السحب السفلى الكثيفة على المدن الساحلية وسفوح الجبال، خلال الصباح، تليها بعض السحب العابرة، وكذا تشكل سحب مع خلايا رعدية منعزلة، بداية من بعد الظهيرة، على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا والأوراس، مع تساقط بعض الأمطار على شكل زخات.

وأما فيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وبين 26 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وبين 33 إلى 47 درجة بالمناطق الجنوبية.