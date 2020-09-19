نبّهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الوسطى والداخلية الغربية.

وأفادت ذات المصالح أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 15:00 إلى منتصف ليلة اليوم.

واضافت المصالح أن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 25 ملم.

وستمس كل من ولاية الأغواط، تيارت، الجلفة، سعيدة، بلعباس، المدية، المسيلة، البيض والنعامة.

وفي تنبيه بحري، حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية على السواحل الشرقية .

مشيرة أن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم في الساعة مع تشكل أمواج عالية تصل إلى 3 أمتار .

وأشارت ذات المصالح أن هبوب الرياح سيستمر إلى غاية الساعة 15:00 اليوم السبت، وذلك على سواحل ولاية جيجل ، سكيكدة، بجاية، أزفون و دلس.