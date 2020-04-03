أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية ورياح قوية في الجنوب

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بسقوط أمطار رعدية غزيرة، الأمطار تتعدى كمياتها 25ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة 09:00 لتستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

الولايات المعنية: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو و البليدة.

كما أضافت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه آخر يفيد بسقوط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية.

الأمطار تتعدى كميتها 25ملم محليا، وتكون بداية من الساعة 09:00 صباحا لتستمر الى غاية الساعة 21:00 من نهار اليوم.

الولايات المعنية: تبسة، خنشلة، ام البواقي، وسوق أهراس.

أما في المناطق الجنوبية أفاد مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بهبوب رياح قوية الرياح تتعدى سرعتها 50 كلم/سا الرياح.

مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية بداية من الساعة 09:00 لتستمر الى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية هي ورقلة، غرداية وأدرار.