أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية ورياح قوية في الجنوب

أخبار الجزائر
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أمطار رعدية على المناطق الوسطى والشرقية ورياح قوية في الجنوب
بقلم أمينة لعلالي

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بسقوط أمطار رعدية غزيرة، الأمطار تتعدى كمياتها 25ملم محليا.

وهذا بداية من الساعة 09:00 لتستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

الولايات المعنية: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، تيزي وزو و البليدة.

كما أضافت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه آخر يفيد بسقوط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية.

الأمطار  تتعدى كميتها 25ملم محليا، وتكون بداية من الساعة 09:00 صباحا لتستمر الى غاية الساعة 21:00 من نهار اليوم.

الولايات المعنية: تبسة، خنشلة، ام البواقي، وسوق أهراس.

أما في المناطق الجنوبية أفاد مصالح الأرصاد الجوية تنبيه بهبوب رياح قوية الرياح تتعدى سرعتها 50 كلم/سا الرياح.

مرفوقة بتطاير للرمال ورداءة في الرؤية بداية من الساعة 09:00 لتستمر الى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم.

أما الولايات المعنية هي ورقلة، غرداية وأدرار.


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