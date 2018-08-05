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أمطار رعدية على الولايات الساحلية والداخلية الشرقية اليوم

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أمطار رعدية على الولايات الساحلية والداخلية الشرقية اليوم
بقلم عايدة.ع

 حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لأحوال الطقس من تساقط أمطار رعدية على الولايات الساحلية والداخلية الشرقية اليوم الأحد.

واوضحت النشرية أن الولايات المعنية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.

فيما تستمر صلاحية النشرية الخاصة حتى مساء اليوم الأحد على السادسة مساء.

وتتوقع  مصالح الأرصاد الجوية أن تصل كمية الأمطار إلى 40 ملم محليا.

كما حذرت النشرية الخاصة من استمرار تساقط الأمطار على مناطق الأوراس، والولايات المعنية: باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة.

صلاحية النشرية الخاصة من منتصف نهار الأحد حتى التاسعة ليلا.

وكمية الأمطار المتوقعة قد تصل 40 ملم محليا.

الأمطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية، حسب النشرية الخاصة للارصاد الجوية.


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