أمطار رعدية على الولايات الشمالية يوم الخميس

سيعرف يوم الخميس، أمطار رعدية غزيرة على المدن الداخلية والهضاب العليا والشرقية وضباب خفيف في المناطق الغربية.

كما تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية، أن تكون سرعة الرياح، من ضعيفة إلى معتدلة .

أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة غالبا، مع تشكل سحب موسمية محلية قد تكون مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية على الصحراء والواحات.

وتكون الرياح من ضعيفة إلى معتدلة، مع تطاير بعض الرمال على مجمل الصحراء.

وأما فيما يخص درجات الحرارة، فستتراوح من20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، ومن 24 إلى 30 على الداخلية، ومن 30 إلى 46 بالجنوب وأقصى الجنوب.