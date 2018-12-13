أمطار رعدية على الولايات الغربية والوسطى اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية على الولايات الغربية والوسطى.

ويتعلق الأمر بولايات سيدي بلعباس، وهران، مستغانم، تلمسان، عين تيموشنت، الشلف.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، عين الدفلى، البليدة، المدية، بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

صلاحية النشرية تمتد من اليوم الخميس الثالثة بعد الزوال إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.

وحذرت سابقا ذات المصالح من عودة الإضطراب الجوي بداية من اليوم الخميس على كافة الولايات الشمالية للوطن يكون محملا بثلوج.

مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة التي لن تتعدى 14 درجة مئوية على الولايات الشمالية.