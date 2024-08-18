أمطار رعدية على عدة ولايات بالشمال والجنوب

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات الشمالية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس مشمس. وطقس حار نسبيا بالمناطق الغربية والوسطى. فيما ستتساقط أمطار رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهيرة.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس، وأمطار رعدية بالمناطق الجنوبية بعد الظهيرة. وطقس حار بوسط الصحراء وجنوب الواحات.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و48 درجة بالمناطق الجنوبية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.