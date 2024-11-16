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أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الأحد

بقلم نادية بن طاهر
أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الأحد
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كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الغربية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا إلى غائم.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 27 و30 درجة بالمناطق الساحلية، و17 و30 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية بالجنوب الغربي بعد الظهيرة. وستتراوح درجات الحرارة بين 23 و33 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح 40 كلم/سا.

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