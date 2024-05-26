أمطار رعدية على هذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقس حار، حيث ستعرف المناطق الساحلية طقس مشمس، بينما سيتم تسجيل أمطار رعدية على المناطق الداخلية.

فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية. بينما ستتراوح درجات الحرارة بين 25 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و36 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقس مشمس إلى ممطر، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 34 و45 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.