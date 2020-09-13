أمطار رعدية على هذه الولايات الشرقية
حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة على السواحل الشرقية اليوم الأحد.
وحسب النشرية الخاصة فإن كميات الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم، في ولايتي جيجل وسكيكدة.
ومن المنتظر أن تستمر صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد.
كما ستشهد أيضا ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس استمرار ا لتساقط أمطار رعدية غزيرة، التي ستتعدى 40 ملم.
وستسمر صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا اليوم الأحد.
بينما أصدرت الأرصاد الجوية تنبيها باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 20ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد على الولايات بجاية وقسنطينة و ميلة.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=885699
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