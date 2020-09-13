أمطار رعدية على هذه الولايات الشرقية

رعدية غزيرة على السواحل الشرقية اليوم الأحد.

وحسب النشرية الخاصة فإن كميات الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم، في ولايتي

وحسب النشرية الخاصة فإن كميات الأمطار المرتقبة قد تتعدى 40 ملم، في ولايتي جيجل وسكيكدة.

ومن المنتظر أن تستمر صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الأحد.