أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

تشهد عدة ولايات من شرق، غرب وجنوب البلاد تساقط أمطار رعدية بداية من اليوم الجمعة .حسبما أفاد به تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت المصالح في التنبيه الذي صنف في مستوى يقظة باللون الأصفر. أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من: سوق أهراس، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة. بالإضافة إلى ولايات برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي. تبسة، باتنة، سطيف جانت، الجلفة، إليزي، قسنطينة، البيض، خنشلة، المدية، النعامة والبويرة.