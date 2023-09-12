إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

بقلم ع.ع
أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم
  • 8766
  • 0

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات التي ستشهد تساقط الأمطار، هي كل من ولاية الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة. بالإضافة إلى تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، بني عباس، المسيلة، تيارت، ميلة. أم البواقي، تبسة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض. جيجل، خنشلة، عين الدفلى، السعيدة، المدية، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، بشار.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة الثالثة (15:00) وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/bl2pg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر