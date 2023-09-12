أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات التي ستشهد تساقط الأمطار، هي كل من ولاية الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة. بالإضافة إلى تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، غرداية، بني عباس، المسيلة، تيارت، ميلة. أم البواقي، تبسة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض. جيجل، خنشلة، عين الدفلى، السعيدة، المدية، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران، البليدة، بشار.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة الثالثة (15:00) وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء.