أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وأوضح تنبيه لذات المصالح إستمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، على كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت، وهران، معسكر، سعيدة، مستغانم، غليزان والشلف.

كما أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه ثان يفيد بتسجيل تساقط أمطار رعدية إلى غاية 18سا من مساء اليوم السبت.

وهذا على كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، بومرداس، المسيلة، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت.

وأشارت المصالح نفسها، إلى تسجيل تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة 15:00 بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل، بولاية تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، تبسة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، غليزان، ( المحمدية ) ولاية معسكر.

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