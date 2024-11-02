أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية مع تسجيل نشاط لخلايا رعدية على عدة ولايات اليوم السبت.

وحسب تنبيه لذات المصالح، سيُسجل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 18:00 اليوم.

وهذا على كل من ولايات النعامة، البيض، غرداية والمغير.

كما ستشهد كل من ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، بشار، بني عباس، تيارت، تيسمسيلت، المدية. الجلفة، المسيلة والبويرة، تسجيل نشاط لخلايا رعدية بداية من الساعة 15:00 اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 21:00 .

وأشار تنبيه آخر، إلى تسجيل نشاط لخلايا رعدية تستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد، على ولايات الأغواط، تيميمون، المنيعة. ورقلة، تقرت، أولاد جلال، بسكرة، خنشلة، باتنة، سطيف و برج بوعريريج.

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