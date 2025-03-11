أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية والبويرة. ستشهد تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 اليوم. و يستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وستشهد بهض الولايات الجنوبية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 18:00 من مساء اليوم، حسب تنبيه للأرصاد الجوية.

أما الولايات الولايات المعنية فهي تمنراست، جانت وإليزي.

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