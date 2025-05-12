أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الHرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على معظم الولايات الشمالية للبلاد نهار اليوم الإثنين.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، سطيف، تبسة، خنشلة، باتنة، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، مستغانم، وهران، عين توشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، ورلاقة، المنيعة، تيميمون وبني عباس تساقط أمطار رعدية نهار اليوم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور