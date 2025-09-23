أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

والولايات المعنيةبهذا التنبيه هي سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج ،بجاية ،المسيلة، تيارت ،ميلة، أم البواقي ،تبسة. قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة ،قسنطينة: سكيكدة، البيض ،جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وبشار.

