أمطار رعدية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذر تنبيه للمصالح نفسها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من 9سا من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية 21سا ليلا.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه هي الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة. سطيف، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة و تمنراست

